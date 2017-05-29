Президент уволил заместителя командующего Нацгвардии
Киев • УНН
КИЕВ. 29 мая. УНН. Президент Украины Петр Порошенко уволил заместителя командующего Национальной гвардии Украины Валерия Рудницкого. Об этом говорится в указе главы государства, передает УНН.
"Уволить Рудницкого Валерия Ивановича с должности заместителя командующего Национальной гвардии Украины и зачислить его в распоряжение командующего Национальной гвардии Украины", - говорится в указе.
Отметим, в апреля 2014 года указом исполняющего обязанности Президента Украины Александра Турчинова В.Рудницкий был назначен на должность начальника управления Службы безопасности Украины в Донецкой области. В мае он был назначен заместителем командующего Национальной гвардии Украины по общественной безопасности.
Напомним, в марте 2017 года Президент уволил Уполномоченного по контролю за деятельностью СБУ.