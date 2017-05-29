Президент уволил заместителя командующего Нацгвардии

"Уволить Рудницкого Валерия Ивановича с должности заместителя командующего Национальной гвардии Украины и зачислить его в распоряжение командующего Национальной гвардии Украины", - говорится в указе.

Отметим, в апреля 2014 года указом исполняющего обязанности Президента Украины Александра Турчинова В.Рудницкий был назначен на должность начальника управления Службы безопасности Украины в Донецкой области. В мае он был назначен заместителем командующего Национальной гвардии Украины по общественной безопасности.

Напомним, в марте 2017 года Президент уволил Уполномоченного по контролю за деятельностью СБУ.