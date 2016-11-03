Президент ЄК готовий працювати з Нідерландами над асоціацією Україна-ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. У Європейській комісії заявили, що президент ЄК Жан-Клод Юнкер готовий працювати з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте для знаходження рішення у питанні щодо ратифікації Угоди про асоціацію між Україною і ЄС. Про це повідомив під час брифінгу у Брюсселі офіційний представни ЄК Маргарітас Схінас, передає УНН.
"Ми отримали хороше повідомлення щодо оголошення прем'єр-міністра Нідерландів. Ми цінуємо роботу нідерландського уряду щодо знаходження рішення для ратифікації Угоди", - сказав представник ЄС.
Він нагадав, що всі 28 країн-членів підписали Угоду про асоціацію України і ЄС і 27 країн її ратифікували, як і Європарламент та Україна.
"Ратифікація у всіх 28 країнах-членах залишається нашою ціллю. Ця угода дуже важлива для ЄС, України і поза їх межами. Президент Юнкер готовий працювати з прем'єр-міністром Рютте і нідерландськими політичними партіями для знаходження рішення з врахуванням засідання Євроради у грудні. Ж.-К.Юнкер і М.Рютте перебувають у контакті", - додав М.Схінас.