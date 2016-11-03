Президент ЕК готов работать с Нидерландами над ассоциацией Украина-ЕС
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. В Европейской комиссии заявили, что президент ЕК Жан-Клод Юнкер готов работать с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте для нахождения решения в вопросе ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. Об этом сообщил во время брифинга в Брюсселе официальный представите ЕК Маргаритас Схинас, передает УНН.
"Мы получили хорошее сообщение об объявлении премьер-министра Нидерландов. Мы ценим работу нидерландского правительства относительно нахождения решения для ратификации Соглашения", - сказал представитель ЕС.
Он напомнил, что все 28 стран-членов подписали Соглашение об ассоциации Украины и ЕС и 27 стран ратифицировали, как и Европарламент и Украина.
"Ратификация во всех 28 странах-членах остается нашей целью. Это соглашение очень важно для ЕС, Украины и за их пределами. Президент Юнкер готов работать с премьер-министром Рютте и нидерландскими политическими партиями для нахождения решения с учетом заседания Евросовета в декабре. Ж.-К.Юнкер и М.Рютте находятся в контакте", - добавил М.Схинас.