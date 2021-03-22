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Президент ЄБРР їде в Україну: у програмі зустрічі із Зеленським та Шмигалем

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 березня. УНН. Під час свого першого офіційного візиту до країни, в якій Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) здійснює інвестиції, Президент Оділь Рено-Бассо перебуватиме в Україні 22 та 23 березня та братиме участь у зустрічах на високому рівні, передає УНН із посиланням на пресслужбу ЄБРР.

Деталі

Під час свого візиту Президент Рено-Бассо зустрінеться з Президентом України Володимиром Зеленським, Прем’єр-міністром Денисом Шмигалем та іншими керівниками з урядових та ділових кіл.

Обговорення зосереджуватимуться на реформах, необхідних для відкриття можливостей для здійснення інвестицій ЄБРР та іншими інвесторами, а також на відновленні після пандемії Covid-19. Цього року ЄБРР прогнозує відновлення української економіки на рівні 3%, однак воно значною мірою залежатиме від розвитку пандемії та прогресу реформ.

У Києві Президент Рено-Бассо також виступить під час віртуального запровадження Національної економічної стратегії України-2030.

Додамо

Як повідомили у пресслужбі, очікується, що президент ЄБРР зазначить: “Нас обнадіює прихильність України продовженню реформування економіки та системи державного управління. Громадянам, як і бізнесу, потрібна прозора, ефективна судова система, якій можна довіряти. Боротьба з корупцією на всіх рівнях є настільки ж важливою, як і створення рівних умов в економічній сфері, вільній від олігархічного впливу. ЄБРР пишається тим, що зміг зробити свій внесок як інвестор, і як партнер у реформування політики”.

Нагадаємо

Україна є одним із трьох основних напрямків інвестиційної діяльності ЄБРР. Лише за останні два роки банк виділив 2 мільярди євро на підтримку економіки країни. Інвестиції поєднуються з підтримкою політики, яка сприяє боротьбі з корупцією, належному управлінню державними підприємствами, структурним реформам та формуванню більш прозорого ділового середовища.

ЄБРР також відіграє ключову роль у трансформації Чорнобиля.

Як повідомляв УНН, у грудні 2020 року Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Європейського банку реконструкції та розвитку Оділь Рено-Бассо - подякував за підписання угоди щодо капітального ремонту доріг в Україні та запросив до Києва.

Українські Національні Новини

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