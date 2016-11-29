Президент ЄБРР: українському уряду передадуть об’єкт "Укриття" на ЧАЕС у листопаді 2017 року
Київ • УНН
ЧОРНОБИЛЬ-КИЇВ. 29 листопада. УНН. Українському уряду передадуть об’єкт "Укриття" на Чорнобильській АЕС у листопаді 2017 року. Про це сьогодні сказав президент ЄБРР Сума Чакрабарті під час заходів з нагоди завершення насування Арки (НБК) на об’єкт "Укриття" Чорнобильської АЕС, передає кореспондент УНН.
"Ми передаємо цей об’єкт у листопаді наступного року українським органам влади. І я хочу подякуваи їм, багато ще потрібно зробити роботи, щоб досягти дже благородної цілі", - сказав він.
Як повідомляв УНН, четвертий енергоблок ЧАЕС накрили аркою.