Президент ЄБРР: українському уряду передадуть об’єкт "Укриття" на ЧАЕС у листопаді 2017 року

"Ми передаємо цей об’єкт у листопаді наступного року українським органам влади. І я хочу подякуваи їм, багато ще потрібно зробити роботи, щоб досягти дже благородної цілі", - сказав він.

Як повідомляв УНН, четвертий енергоблок ЧАЕС накрили аркою.