Президент ЕБРР: украинскому правительству передадут объект "Укрытие" на ЧАЭС в ноябре 2017 г.
Киев • УНН
ЧЕРНОБЫЛЬ-КИЕВ. 29 ноября. УНН. Украинскому правительству передадут объект "Укрытие" на Чернобыльской АЭС в ноябре 2017 года. Об этом сказал президент ЕБРР Сума Чакрабарти во время мероприятий по случаю завершения установки арки (НБК) на объекте "Укрытие" Чернобыльской АЭС, передает корреспондент УНН.
"Мы передаем этот объект в ноябре следующего года украинским органам власти. И я хочу поблагодарить их, много еще нужно сделать работы, чтобы достичь их благородной цели", - сказал он.
Как сообщал УНН, четвертый энергоблок ЧАЭС накрыли аркой.