Президент ЕБРР: украинскому правительству передадут объект "Укрытие" на ЧАЭС в ноябре 2017 г.

"Мы передаем этот объект в ноябре следующего года украинским органам власти. И я хочу поблагодарить их, много еще нужно сделать работы, чтобы достичь их благородной цели", - сказал он.

Как сообщал УНН, четвертый энергоблок ЧАЭС накрыли аркой.