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21:00 • 37581 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

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20:50 • 54355 просмотра

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Президент ЕБРР едет в Украину: в программе встречи с Зеленским и Шмыгалем

Президент ЕБРР едет в Украину: в программе встречи с Зеленским и Шмыгалем

Киев  •  УНН

 • 22614 просмотра

КИЕВ. 22 марта. УНН. Во время своего первого официального визита в страну, в которой Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) осуществляет инвестиции, Президент Одиль Рено-Бассо будет находиться в Украине 22 и 23 марта и будет участвовать во встречах на высоком уровне, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ЕБРР .

Детали

Во время своего визита Президент Рено-Бассо встретится с Президентом Украины Владимиром Зеленским, Премьер-министром Денисом Шмыгалем и другими руководителями из правительственных и деловых кругов.

Обсуждения будут сосредоточены на реформах, необходимых для открытия возможностей для осуществления инвестиций ЕБРР и другими инвесторами, а также на восстановлении после пандемии Covid-19. В этом году ЕБРР прогнозирует восстановление украинской экономики на уровне 3%, однако оно в значительной степени будет зависеть от развития пандемии и прогресса реформ.

В Киеве Президент Рено-Бассо также выступит во время виртуального введения Национальной экономической стратегии Украины-2030.

Добавим

Как сообщили в пресс-службе, ожидается, что президент ЕБРР отметит: "Нас обнадеживает приверженность Украины продолжению реформирования экономики и системы государственного управления. Гражданам, как и бизнесу, нужна прозрачная, эффективная судебная система, которой можно доверять. Борьба с коррупцией на всех уровнях является столь же важной, как и создание равных условий в экономической сфере, свободной от олигархического влияния. ЕБРР гордится тем, что смог внести свой вклад как инвестор, и как партнер в реформирование политики".

Напомним

Украина является одним из трех основных направлений инвестиционной деятельности ЕБРР. Только за последние два года банк выделил 2 миллиарда евро на поддержку экономики страны. Инвестиции сочетаются с поддержкой политики, которая способствует борьбе с коррупцией, надлежащему управлению государственными предприятиями, структурным реформам и формированию более прозрачного деловой среды.

ЕБРР также играет ключевую роль в трансформации Чернобыля.

Как сообщал УНН, в декабре 2020 года Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо - поблагодарил за подписание соглашения по капитальному ремонту дорог в Украине и пригласил в Киев.

Украинские Национальные Новости

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