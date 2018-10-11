Президент виступив за повернення до лав ЗСУ звільнених професіоналів

"Наша сила – це високо фахові воїни. І ключове завдання наше спільне, і я з себе відповідальності не знімаю, ми маємо зберегти професіоналів, зацікавити професіоналів довгостроковими контрактами. Бажано повернути тих, хто набув досвіду, але з різних, в тому числі, психологічних причин звільнився. А зараз нудьгує за армією", - сказав Президент.



Серед іншого, Глава держави зауважив, що одним з ключових завдань влади – змінити ставлення до людини в армії.



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"Жорстка дисципліна залежить, перш за все, від командира. А ефективна робота цієї командної ланки залежить від командира бригади. Дисципліна не позбавляє від необхідності поважати професіонала, поважати патріота, поважати людину і поважати військовий колектив. Такий підхід підказує і напрямок оновлення військовий статутів", - наголосив Порошенко.



Як повідомляв УНН, з 1 жовтня в Україні стартував осінній призов. Цього року він триватиме довше, ніж зазвичай.