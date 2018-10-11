Порошенко підписав закон щодо військового вітання "Слава Україні!"
Київ • УНН
КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Президент України Петро Порошенко підписав закон щодо внесення змін до військових статутів, який передбачає закріплення військового вітання для військових ЗСУ та Нацгвардії "Слава Україні!". Про це він сьогодні сказав під час зустрічі з командирами бригад ЗСУ, Нацгвардії і Держприкордонслужби на Хмельниччині, передає УНН.
"Дисципліна не позбавляє від необхідності поважати професіонала, поважати патріота, поважати людину і поважати військовий колектив. Такий підхід підказує і напрямок оновлення військовий статутів. Перші кроки ми вже зробили декілька тижнів тому, коли парламент підтримав пропозиції Президента, прийняв закон і я його підписав щодо зміни до військових статутів стосовно військового вітання. "Слава Україні!" сьогодні є абсолютно природним для кожного українського воїна та й для кожного українського громадянина", - наголосив він.
Нагадаємо, у вересні у парламенті було зареєстровано президентський проект закону № 9036 про внесення змін до статутів Збройних сил України. Згідно з законопроектом, Президентом пропонувалось закріпити нове вітання “Слава Україні! — Героям слава!” у статутах ЗСУ.
Вже 4 жовтня Верховна Рада схвалила у другому читанні та в цілому закон 9036 про внесення змін до статутів Збройних Сил України, яким закріпила вітання “Слава Україні”.