Порошенко підписав закон щодо військового вітання "Слава Україні!"

"Дисципліна не позбавляє від необхідності поважати професіонала, поважати патріота, поважати людину і поважати військовий колектив. Такий підхід підказує і напрямок оновлення військовий статутів. Перші кроки ми вже зробили декілька тижнів тому, коли парламент підтримав пропозиції Президента, прийняв закон і я його підписав щодо зміни до військових статутів стосовно військового вітання. "Слава Україні!" сьогодні є абсолютно природним для кожного українського воїна та й для кожного українського громадянина", - наголосив він.



Нагадаємо, у вересні у парламенті було зареєстровано президентський проект закону № 9036 про внесення змін до статутів Збройних сил України. Згідно з законопроектом, Президентом пропонувалось закріпити нове вітання “Слава Україні! — Героям слава!” у статутах ЗСУ.

Вже 4 жовтня Верховна Рада схвалила у другому читанні та в цілому закон 9036 про внесення змін до статутів Збройних Сил України, яким закріпила вітання “Слава Україні”.