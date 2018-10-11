Порошенко подписал закон в отношении воинского приветствия "Слава Украине!"
Киев • УНН
КИЕВ. 11 октября. УНН. Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о внесении изменений в воинские уставы, предусматривающий закрепление воинского приветствия для военных ВСУ и Нацгвардии "Слава Украине!". Об этом он сказал во время встречи с командирами бригад ВСУ, Нацгвардии и Госпогранслужбы в Хмельницкой области, передает УНН.
"Дисциплина не лишает от необходимости уважать профессионала, уважать патриота, уважать человека и уважать воинский коллектив. Такой подход подсказывает и направление обновления военный уставов. Первые шаги мы уже сделали несколько недель назад, когда парламент поддержал предложения Президента, принял закон и я его подписал в отношении изменения в военные уставы относительно воинского приветствия. "Слава Украине!" сегодня является совершенно естественным для каждого украинского воина и для каждого украинского гражданина", - подчеркнул он.
Напомним, в сентябре в парламенте был зарегистрирован президентский проект закона № 9036 о внесении изменений в уставы Вооруженных сил Украины. Согласно законопроекту, Президентом предлагалось закрепить новое приветствие "Слава Украине! - Героям слава!" в уставах ВСУ.
Уже 4 октября Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом закон 9036 о внесении изменений в уставы Вооруженных Сил Украины, которым закрепила приветствие "Слава Украине" .