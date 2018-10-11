Порошенко подписал закон в отношении воинского приветствия "Слава Украине!"

"Дисциплина не лишает от необходимости уважать профессионала, уважать патриота, уважать человека и уважать воинский коллектив. Такой подход подсказывает и направление обновления военный уставов. Первые шаги мы уже сделали несколько недель назад, когда парламент поддержал предложения Президента, принял закон и я его подписал в отношении изменения в военные уставы относительно воинского приветствия. "Слава Украине!" сегодня является совершенно естественным для каждого украинского воина и для каждого украинского гражданина", - подчеркнул он.



Напомним, в сентябре в парламенте был зарегистрирован президентский проект закона № 9036 о внесении изменений в уставы Вооруженных сил Украины. Согласно законопроекту, Президентом предлагалось закрепить новое приветствие "Слава Украине! - Героям слава!" в уставах ВСУ.

Уже 4 октября Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом закон 9036 о внесении изменений в уставы Вооруженных Сил Украины, которым закрепила приветствие "Слава Украине" .