Президент выступил за возвращение в ряды ВСУ уволенных профессионалов

"Наша сила - это высоко профессиональные воины. И ключевая задача наша общая, и я с себя ответственности не снимаю, мы должны сохранить профессионалов, заинтересовать профессионалов долгосрочным контрактам. Желательно вернуть тех, кто приобрел опыт, но по разным, в том числе, психологических причин уволился. А сейчас скучает по армии", - сказал Президент.



Среди прочего, Глава государства отметил, что одной из ключевых задач власти - изменить отношение к человеку в армии.



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"Жесткая дисциплина зависит, прежде всего, от командира. А эффективная работа этого командного звена зависит от командира бригады. Дисциплина не избавляет от необходимости уважать профессионала, уважать патриота, уважать человека и уважать воинский коллектив. Такой подход подсказывает и направление обновления военных уставов" , - отметил Порошенко.



Как сообщал УНН, с 1 октября в Украине стартовал осенний призыв. В этом году он продлится дольше, чем обычно.