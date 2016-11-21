Президент висловив сподівання на продовження ЄС санкцій проти Росії (доповнено)
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. Президент України Петро Порошенко сподівається на продовження санкцій ЄС проти Росії. Про це він повідомив на заходах до третьої річниці початку Революції Гідності, передає кореспондент УНН.
"Від самого початку російської агресії проти України в Криму, а потім - на Донбасі наша держава відчуває солідарну підтримку демократичного світу, в першу чергу, від країн "Великої сімки", країн Європейського Союзу. Я щиро вдячний лідерам США, Німеччини, Франції, Великої Британії, Італії, Іспанії за прийняте днями рішення продовжувати санкції проти Росії до припинення агресії проти України. Я сподіваюся, що такий підхід ляже в основу чергового рішення Ради Європейського Союзу про продовження дії секторальних і економічних санкцій проти Росії", - сказав Президент.
Раніше ЗМІ повідомляли, що економічні санкції проти Росії продовжать ще на півроку.