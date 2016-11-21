Президент висловив сподівання на продовження ЄС санкцій проти Росії (доповнено)

"Від самого початку російської агресії проти України в Криму, а потім - на Донбасі наша держава відчуває солідарну підтримку демократичного світу, в першу чергу, від країн "Великої сімки", країн Європейського Союзу. Я щиро вдячний лідерам США, Німеччини, Франції, Великої Британії, Італії, Іспанії за прийняте днями рішення продовжувати санкції проти Росії до припинення агресії проти України. Я сподіваюся, що такий підхід ляже в основу чергового рішення Ради Європейського Союзу про продовження дії секторальних і економічних санкцій проти Росії", - сказав Президент.

Раніше ЗМІ повідомляли, що економічні санкції проти Росії продовжать ще на півроку.