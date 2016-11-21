Президент выразил надежду на продолжение ЕС санкций против России (дополнено)

"С самого начала российской агрессии против Украины в Крыму, а затем - на Донбассе наше государство чувствует солидарную поддержку демократического мира, в первую очередь, от стран" Большой семерки ", стран Европейского Союза. Я искренне благодарен лидерам США, Германии, Франции, Великобритании, Италии, Испании за принятое на днях решение продолжать санкции против России до прекращения агрессии против Украины. Я надеюсь, что такой подход ляжет в основу очередного решения Совета Европейского Союза о продлении действия секторальных и экономических санкций против России ", - сказал Президент.

Ранее СМИ сообщали, что экономические санкции против России продолжат еще на полгода .