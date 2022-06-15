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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Президент відзначив ще 63 віськовослужбовця державними нагородами

Президент відзначив ще 63 віськовослужбовця державними нагородами

Київ • УНН

 • 86140 перегляди

КИЇВ. 15 червня. УНН. Під час свого вечірнього звернення Президент України Володимир Зеленський проінформував, що відзначив ще 63 віськовослужбовця державними нагородами. Про це повідомляє УНН.

Цитата

"Підписав черговий указ про нагородження тих, хто найбільше відзначився в боях. Державними нагородами відзначені 63 військовослужбовці – за хоробрість та ефективність у захисті держави", - йдеться у зверненні.

Деталі

Загальна кількість відзначених нагородами – уже 18 453.

"І такий масштаб, така кількість подвигів вповні демонструють, якого рівня протистояння і якої жорстокості бойові дії", - додав Зеленський.

Нагадаємо

Зеленський заявив, що найбільш жорстокі бої відбуваються в Сєвєродонецьку та в усіх містах і громадах поруч

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