Президент відзначив ще 63 віськовослужбовця державними нагородами

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"Підписав черговий указ про нагородження тих, хто найбільше відзначився в боях. Державними нагородами відзначені 63 військовослужбовці – за хоробрість та ефективність у захисті держави", - йдеться у зверненні.

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Загальна кількість відзначених нагородами – уже 18 453.

"І такий масштаб, така кількість подвигів вповні демонструють, якого рівня протистояння і якої жорстокості бойові дії", - додав Зеленський.

Нагадаємо

Зеленський заявив, що найбільш жорстокі бої відбуваються в Сєвєродонецьку та в усіх містах і громадах поруч