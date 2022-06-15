Президент відзначив ще 63 віськовослужбовця державними нагородами
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. Під час свого вечірнього звернення Президент України Володимир Зеленський проінформував, що відзначив ще 63 віськовослужбовця державними нагородами. Про це повідомляє УНН.
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"Підписав черговий указ про нагородження тих, хто найбільше відзначився в боях. Державними нагородами відзначені 63 військовослужбовці – за хоробрість та ефективність у захисті держави", - йдеться у зверненні.
Деталі
Загальна кількість відзначених нагородами – уже 18 453.
"І такий масштаб, така кількість подвигів вповні демонструють, якого рівня протистояння і якої жорстокості бойові дії", - додав Зеленський.
Нагадаємо
Зеленський заявив, що найбільш жорстокі бої відбуваються в Сєвєродонецьку та в усіх містах і громадах поруч