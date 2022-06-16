Президент відзначив ще 284 віськовослужбовця державними нагородами
Київ • УНН
КИЇВ. 16 червня. УНН. Під час свого вечірнього звернення Президент України Володимир Зеленський поінформував, що відзначив ще 284 віськовослужбовця державними нагородами. Про це повідомляє УНН.
Цитата
“Підписав чергові укази про нагородження українських воїнів. 284 військовослужбовці відзначені державними нагородами, з них 60 — посмертно”, — йдеться у зверненні.
Нагадаємо
Загальна кількість відзначених нагородами уже пронад 18 тисяч.
“І такий масштаб, така кількість подвигів вповні демонструють, якого рівня протистояння і якої жорстокості бойові дії”, — додав Зеленський.
Нагадаємо
США та партнери підготували понад 1000 українських військових до використання іноземної військової техніки.