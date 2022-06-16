Президент відзначив ще 284 віськовослужбовця державними нагородами

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“Підписав чергові укази про нагородження українських воїнів. 284 військовослужбовці відзначені державними нагородами, з них 60 — посмертно”, — йдеться у зверненні.

Нагадаємо

Загальна кількість відзначених нагородами уже пронад 18 тисяч.

“І такий масштаб, така кількість подвигів вповні демонструють, якого рівня протистояння і якої жорстокості бойові дії”, — додав Зеленський.

Нагадаємо

США та партнери підготували понад 1000 українських військових до використання іноземної військової техніки.