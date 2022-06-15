США підготували до використання HIMARS вже 60 українських військових
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. США та партнери підготували понад 1000 українських військових до використання іноземної військової техніки. Про це заявив голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі на брифінгу за підсумками третьої зустрічі у форматі «Рамштайн», передає кореспондент УНН.
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Міллі зазначив, що США та інші країни створюють можливості для підготовки українців, щоб переконатися, що вони можуть правильно використати надані їм системи.
І вже за кілька тижнів українці «матимуть підготовлену далекобійну реактивну артилерію» у бою.
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«На сьогоднішній день ми навчили 420 українців на гаубицях M777, 300 українців на самохідних установках M109, 129 на бронетранспортерах M113, 100 на безпілотних літальних апаратах і останнім часом 60, тих, хто закінчує сьогодні навчання, на HIMARS», - заявив генерал.
Додамо
1 червня президент США Джо Байден офіційно оголосив про новий пакет військової допомоги Україні, до складу якого увійшли системи реактивного вогню HIMARS. За даними CNN, HIMARS буде оснащено боєприпасами з дальністю дії до 80 км.
6 червня міністр оборони Великої Британії Бен Воллес оголосив про надання Україні ракетних систем MLRS M270. Їхню кількість він не уточнив.
У Міноборони вважають, що Україні для переходу в контрнаступ потрібно щонайменше 100 систем реактивної артилерії. На думку Михайла Подоляка, для української перемоги над росією серед іншого озброєння потрібно 300 РСЗВ.