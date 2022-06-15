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США подготовили к использованию HIMARS уже 60 украинских военных

США подготовили к использованию HIMARS уже 60 украинских военных

Киев • УНН

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КИЕВ. 15 июня. УНН. США и партнеры подготовили более 1000 украинских военных к использованию иностранной военной техники. Об этом заявил глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли на брифинге по итогам третьей встречи в формате «Рамштайн», передает корреспондент УНН.

Детали

Милли отметил, что США и другие страны создают возможности для подготовки украинцев, чтобы убедиться, что они могут правильно использовать предоставленные им системы.

И уже через несколько недель украинцы «будут иметь подготовленную дальнобойную реактивную артиллерию» в бою.

Цитата

«На сегодняшний день мы обучили 420 украинцев на гаубицы M777, 300 украинцев на самоходные установки M109, 129 на бронетранспортер M113, 100 на беспилотные летательные аппараты и за последнее время 60, заканчивающих сегодня обучение, на HIMARS», - заявил генерал.

Добавим

1 июня президент США Джо Байден официально объявил о новом пакете военной помощи Украине, в состав которого в том числе вошли системы реактивного огня HIMARS. По данным CNN, HIMARS будут оснащены боеприпасами с дальностью действия до 80 км.

6 июня министр обороны Великобритании Бен Уоллес объявил о предоставлении Украине ракетных систем MLRS M270. Их количество он не уточнил.

В Минобороны считают, что Украине для перехода в контрнаступление требуется не менее 100 систем реактивной артиллерии. По мнению Михаила Подоляка, для украинской победы над россией в числе прочего вооружения требуется 300 РСЗО.

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