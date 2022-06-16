Президент отметил еще 284 военнослужащих государственными наградами
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июня. УНН. Во время своего вечернего обращения Президент Украины Владимир Зеленский проинформировал, что отметил еще 284 военнослужащих государственными наградами. Об этом сообщает УНН.
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“Подписал очередные указы о награждении украинских воинов. 284 военнослужащих отмечены государственными наградами, из них 60 — посмертно”, — говорится в обращении.
Напомним
Общее количество отмеченных наградами уже свыше 18 тысяч.
“И такой масштаб, такое количество подвигов полностью демонстрируют, какого уровня противостояния и какой жестокости боевые действия”, — добавил Зеленский.
Напомним
США и партнеры подготовили более 1000 украинских военных к использования иностранной военной техники.