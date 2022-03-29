Президент відзначив державними нагородами понад 100 захисників України
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. Президент України Володимир Зеленський підписав укази про відзначення державними нагородами зв'язківців та військових ЗСУ за героїзм та мужність у боротьбі за незалежність нашої держави. Про це повідомляє УНН з посиланням на відеозвернення Зеленського.
Деталі
Зеленський підписав два укази. Перший – про нагородження 12 зв'язківців, четверо – посмертно. Другий – про відзначення державними нагородами 126 військовослужбовців ЗСУ, 34 із них – посмертно.
"Підписав декілька важливих указів. Перший – про нагородження зв'язківців. Щиро вдячний кожному, кожній, хто забезпечує фундаментальну основу нашого життя. Хто дає нам з вами зв'язок. До речі, саме по них у день початку російського вторгнення був завданий перший ракетний удар у зоні проведення ООС. Ми будемо завжди вдячними кожному нашому захиснику, кожній нашій захисниці за оборону нашої держави в українській вітчизняній війні проти росії. Вічна пам'ять кожному, хто віддав життя за Україну! Слава кожному нашому герою! Слава Україні!", - сказав президент.
Як йдеться на сайті Офісу президента, відповідно до указу №186:
Нагородити орденом “За мужність” ІІІ ступеня
- Кирила Вихватенка (посмертно) — підполковника
- Олега Камзу (посмертно) — сержанта
- Василя Лішука (посмертно) — старшого сержанта
- Олександра Тарануху (посмертно) — полковника
- Валерія Ярощука — майстер-сержанта
Нагородити орденом Данила Галицького
- Сергія Клєпікова — підполковника
- Дениса Сорокаліту — капітана
Нагородити медаллю “За бездоганну службу” ІІ ступеня
- Олександра Реплянчука — полковника
Нагородити медаллю “За бездоганну службу” ІІІ ступеня
- Арсена Андреєва — полковника
- Ірину Калиту Анатоліївну — полковника
- Андрія Мусієнка — полковника
- Юрія Постернака — полковника.
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