Президент відзначив державними нагородами понад 100 захисників України

Деталі

Зеленський підписав два укази. Перший – про нагородження 12 зв'язківців, четверо – посмертно. Другий – про відзначення державними нагородами 126 військовослужбовців ЗСУ, 34 із них – посмертно.

"Підписав декілька важливих указів. Перший – про нагородження зв'язківців. Щиро вдячний кожному, кожній, хто забезпечує фундаментальну основу нашого життя. Хто дає нам з вами зв'язок. До речі, саме по них у день початку російського вторгнення був завданий перший ракетний удар у зоні проведення ООС. Ми будемо завжди вдячними кожному нашому захиснику, кожній нашій захисниці за оборону нашої держави в українській вітчизняній війні проти росії. Вічна пам'ять кожному, хто віддав життя за Україну! Слава кожному нашому герою! Слава Україні!", - сказав президент.

Як йдеться на сайті Офісу президента, відповідно до указу №186:

Нагородити орденом “За мужність” ІІІ ступеня

- Кирила Вихватенка (посмертно) — підполковника

- Олега Камзу (посмертно) — сержанта

- Василя Лішука (посмертно) — старшого сержанта

- Олександра Тарануху (посмертно) — полковника

- Валерія Ярощука — майстер-сержанта

Нагородити орденом Данила Галицького

- Сергія Клєпікова — підполковника

- Дениса Сорокаліту — капітана

Нагородити медаллю “За бездоганну службу” ІІ ступеня

- Олександра Реплянчука — полковника

Нагородити медаллю “За бездоганну службу” ІІІ ступеня

- Арсена Андреєва — полковника

- Ірину Калиту Анатоліївну — полковника

- Андрія Мусієнка — полковника

- Юрія Постернака — полковника.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Питання про зняття санкцій навіть не може порушуватися, поки не завершиться війна: Зеленський.