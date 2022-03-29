Президент отметил государственными наградами более 100 защитников Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 29 марта. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о награждении государственными наградами связистов и военных ВСУ за героизм и мужество в борьбе за независимость нашего государства. Об этом сообщает УНН со ссылкой на видеообращение Зеленского.
Детали
Зеленский подписал два указа. Первый - о награждении 12 связистов, четверо-посмертно. Второй - о награждении государственными наградами 126 военнослужащих ВСУ, 34 из них - посмертно.
"Подписал несколько важных указов. Первый-о награждении связистов. Искренне благодарен каждому, каждому, кто обеспечивает фундаментальную основу нашей жизни. Кто дает нам с вами связь. Кстати, именно по ним в день начала российского вторжения был нанесен первый ракетный удар в зоне проведения ООС. Мы будем всегда благодарны каждому нашему защитнику, каждой нашей защитнице За оборону нашего государства в украинской Отечественной войне против россии. Вечная память каждому, кто отдал жизнь за Украину! Слава каждому нашему герою! Слава Украине!", - сказал президент.
Как говорится на сайте Офиса президента, в соответствии с указом №186:
Наградить орденом “За мужество” ІІІ степени
- Кирилла Выхватенко (посмертно) подполковника
- Олега Камзу (посмертно) — сержанта
- Василия Лишука (посмертно) — старшего сержанта
- Александра Тарануху (посмертно) — полковника
- Валерия Ярощука — мастер-сержанта
Наградить орденом Даниила Галицкого
- Сергея Клепикова — подполковника
- Дениса Сорокалиту — капитана
Наградить медалью “За безупречную службу” II степени
- Александра Реплянчука — полковника
Наградить медалью “За безупречную службу” III степени
- Арсена Андреева — полковника
- Ирину Калиту Анатольевну — полковника
- Андрея Мусиенко — полковника
- Юрия Постернака — полковника.
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