Президент отметил государственными наградами более 100 защитников Украины

Детали

Зеленский подписал два указа. Первый - о награждении 12 связистов, четверо-посмертно. Второй - о награждении государственными наградами 126 военнослужащих ВСУ, 34 из них - посмертно.

"Подписал несколько важных указов. Первый-о награждении связистов. Искренне благодарен каждому, каждому, кто обеспечивает фундаментальную основу нашей жизни. Кто дает нам с вами связь. Кстати, именно по ним в день начала российского вторжения был нанесен первый ракетный удар в зоне проведения ООС. Мы будем всегда благодарны каждому нашему защитнику, каждой нашей защитнице За оборону нашего государства в украинской Отечественной войне против россии. Вечная память каждому, кто отдал жизнь за Украину! Слава каждому нашему герою! Слава Украине!", - сказал президент.

Как говорится на сайте Офиса президента, в соответствии с указом №186:

Наградить орденом “За мужество” ІІІ степени

- Кирилла Выхватенко (посмертно) подполковника

- Олега Камзу (посмертно) — сержанта

- Василия Лишука (посмертно) — старшего сержанта

- Александра Тарануху (посмертно) — полковника

- Валерия Ярощука — мастер-сержанта

Наградить орденом Даниила Галицкого

- Сергея Клепикова — подполковника

- Дениса Сорокалиту — капитана

Наградить медалью “За безупречную службу” II степени

- Александра Реплянчука — полковника

Наградить медалью “За безупречную службу” III степени

- Арсена Андреева — полковника

- Ирину Калиту Анатольевну — полковника

- Андрея Мусиенко — полковника

- Юрия Постернака — полковника.

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