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Президент відзначив 210 віськовослужбовців та 255 бійців Національної гвардії України державними нагородами

Президент відзначив 210 віськовослужбовців та 255 бійців Національної гвардії України державними нагородами

Київ • УНН

 • 99306 перегляди

КИЇВ. 22 червня. УНН. Під час свого вечірнього звернення Президент України Володимир Зеленський проінформував, що відзначив ще 210 віськовослужбовців та 255 бійців Національної гвардії України державними нагородами. Про це повідомляє УНН.

Деталі

Зеленський підписав два великі укази про нагородження українських захисників і захисниць.

За поданням від Головнокомандувача Збройних Сил України нагороджені 210 учасників бойових дій, з них троє — посмертно.

За поданням від міністра внутрішніх справ державними нагородами відзначені 255 бійців Національної гвардії України, із них 41 — посмертно, 41 прикордонник, із них 12 — посмертно, і 45 поліцейських.

Цитата

“І я хочу, щоб ви усвідомлювали: коли я говорю про підписання таких указів, це не просто рутина й не щось механічне. Лише завдяки масовій хоробрості та мудрості наших людей на полі бою Україна живе і справді може розраховувати на перемогу”, — зазначив Президент.

Нагадаємо

Зеленський повідомив, що старається збільшити коло тих, хто “за” кандидатство для України в Євросоюзі.

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