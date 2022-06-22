Президент отметил 210 военнослужащих и 255 бойцов Национальной гвардии Украины государственными наградами
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июня. УНН. Во время вечернего обращения Президент Украины Владимир Зеленский проинформировал, что отметил еще 210 военнослужащих и 255 бойцов Национальной гвардии Украины государственными наградами. Об этом сообщает УНН.
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Зеленский подписал два больших указа о награждении украинских защитников и защитниц.
По представлению от Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины награждены 210 участников боевых действий, из них трое — посмертно.
По представлению от министра внутренних дел государственными наградами отмечены 255 бойцов Национальной гвардии Украины, из них 41 — посмертно, 41 пограничник, из них 12 — посмертно, и 45 полицейских.
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“И я хочу, чтобы вы осознавали: когда я говорю о подписании таких указов, это не просто рутина и не что-то механическое. Только благодаря массовой храбрости и мудрости наших людей на поле боя Украина живет и действительно может рассчитывать на победу”, — отметил Президент.
Напомним
Зеленский сообщил, что старается увеличить круг тех, кто “за” кандидатство для Украины в Евросоюзе.