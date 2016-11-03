Президент відкрив Колодницьке газове родовище на Львівщині
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Президент України Петро Порошенко відкрив Колодницьке газове родовище на Львівщині, передає УНН.
"Хочу подякувати кожного з вас за те, що буквально декілька днів тому ми завершили буріння, було знайдено нові заклади українського газу. Це перемога, це успіх, це Божа вдача і доказ ефективності діяльності українських енергетиків", - наголосив Президент, відкриваючи Колодницьке родовище.
Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко заявив, що зараз для України є в пріоритеті запуск власного газовидобування для того, щоб забезпечити енергетичну незалежність.