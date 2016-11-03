Президент открыл Колодницкое газовое месторождение во Львовской области
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Президент Украины Петр Порошенко открыл Колодницкое газовое месторождение во Львовской области, передает УНН.
"Хочу поблагодарить каждого из вас за то, что буквально несколько дней назад мы завершили бурение, было найдено новые залежи украинского газа. Это победа, успех, это Божий промысел и доказательство эффективности деятельности украинских энергетиков", - подчеркнул Президент, открывая Колодницкое месторождение.
Напомним, Президент Украины Петр Порошенко заявил, что сейчас для Украины в приоритете запуск собственной газодобычи для того, чтобы обеспечить энергетическую независимость.