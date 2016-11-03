Президент открыл Колодницкое газовое месторождение во Львовской области

"Хочу поблагодарить каждого из вас за то, что буквально несколько дней назад мы завершили бурение, было найдено новые залежи украинского газа. Это победа, успех, это Божий промысел и доказательство эффективности деятельности украинских энергетиков", - подчеркнул Президент, открывая Колодницкое месторождение.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко заявил, что сейчас для Украины в приоритете запуск собственной газодобычи для того, чтобы обеспечить энергетическую независимость.