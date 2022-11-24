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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Президент: в Україні запущено 4362 "Пункта Незламності"

Президент: в Україні запущено 4362 "Пункта Незламності"

Київ • УНН

 • 694134 перегляди

КИЇВ. 24 листопада. УНН. Володимир Зеленський розповів, що наразі запущено 4362 "Пункта Незламності" в більшості регіонів України.

Про це повідомляє УНН з посиланням на вечірнє звернення Президента.

Деталі

Глава держави подякував ДСНС і всій нашій системі обласних адміністрацій за швидке розгортання мережі "Пунктів Незламності".

Цитата

"Загалом станом на зараз запущено 4362 пункти в більшості регіонів. І це ще не остаточна цифра – мережа зростатиме відповідно до того, як пункти будуть забезпечуватися генераторами та зв’язком", — сказав Президент.

Будь ласка, якщо у вашому місті понад 12 годин немає електрики або тепла, скористайтеся допомогою "Пунктів Незламності". Також допомогу нададуть в усіх відділках поліції, на обʼєктах ДСНС.

"Будь ласка, якщо ви знаєте одиноких або літніх людей, яким потрібно допомогти, обов’язково допоможіть їм у цих умовах", — додав Президент.

Нагадаємо

Зеленський поінформував, що станом на вечір 24 листопада в Україні у 15 областях ще є проблеми з водою.

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