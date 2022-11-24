Станом на вечір у 15 областях ще є проблеми з водою — Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. Володимир Зеленський поінформував, що станом на вечір 24 листопада в Україні у 15 областях ще є проблеми з водою.
Про це повідомляє УНН з посиланням на вечірнє звернення Президента.
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Глава держави запевнив, що увесь сьогоднішній день тривають відновлювальні роботи – поступово повертають електрику, тепло, водопостачання та зв’язок. Станом на вечір у 15 областях ще є проблеми з водою.
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"Найскладніше – Київська, Кіровоградська, Дніпропетровська, Львівська, Полтавська та Харківська області. Але разом із подачею електрики на критичну інфраструктуру даємо й водопостачання та тепло", — запевнив Зеленський.
Ситуація з електроенергією
Ситуація з електрикою залишається складною майже в усіх регіонах. Як зазначив Президент, все ж потроху відходимо від блекауту – щогодини енергетики повертають живлення новим і новим споживачам.
"Найважче поки в столиці та 15 областях: Вінницька, Дніпропетровська, Житомирська, Закарпатська, Франківська, Київська, Кіровоградська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Хмельницька. Проблеми є також і в інших регіонах", — сказав Гарант.
Додамо
Масований ракетний обстріл по Україні призвів до тимчасового знеструмлення всіх атомних станцій, більшості теплових та гідроелектростанцій. Також уражені об‘єкти електропередачі.
У всій Україні застосовані аварійні відключення електроенергії.