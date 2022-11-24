По состоянию на вечер в 15 областях еще есть проблемы с водой — Зеленский

Детали

Глава государства заверил, что весь сегодняшний день продолжаются восстановительные работы – постепенно возвращают электричество, тепло, водоснабжение и связь. На вечер в 15 областях еще есть проблемы с водой.

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"Сложнее всего – Киевская, Кировоградская, Днепропетровская, Львовская, Полтавская и Харьковская области. Но вместе с подачей электричества на критическую инфраструктуру даем и водоснабжение и тепло", — заверил Зеленский.

Ситуация с электроэнергией

Ситуация с электричеством остается сложной почти во всех регионах. Как отметил Президент, все же понемногу отходим от блэкаута – каждый час энергетики возвращают питание новым и новым потребителям.

"Тяжелее пока в столице и 15 областях: Винницкая, Днепропетровская, Житомирская, Закарпатская, Франковская, Киевская, Кировоградская, Львовская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая. Проблемы есть и в других регионах", — сказал Гарант.

Добавим

Массированный ракетный обстрел по Украине привел к временному обесточиванию всех атомных станций, большинства тепловых и гидроэлектростанций. Также поражены объекты электропередачи.

Во всей Украине применены аварийные отключения электроэнергии.