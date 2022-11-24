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Президент: в Украине запущено 4362 "Пункта Несокрушимости"

Киев • УНН

 • 694132 просмотра

КИЕВ. 24 ноября. УНН. Владимир Зеленский рассказал, что запущен 4362 "Пункта Несокрушимости" в большинстве регионов Украины.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на вечернее обращение Президента.

Детали

Глава государства поблагодарил ГСЧС и всю нашу систему областных администраций за быстрое развертывание сети "Пунктов Несокрушимости".

Цитата

"В целом по состоянию на данный момент запущено 4362 пункта в большинстве регионов. И это еще не окончательная цифра – сеть будет расти в соответствии с тем, как пункты будут снабжаться генераторами и связью’", — сказал Президент.

Пожалуйста, если в вашем городе более 12 часов нет электричества или тепла, воспользуйтесь помощью "Пунктов Несокрушимости". Также помощь окажут во всех участках полиции, на объектах ГСЧС.

"Пожалуйста, если вы знаете одиноких или пожилых людей, которым нужно помочь, обязательно’обязательно помогите им в этих условиях", — добавил Президент.

Напомним

Зеленский проинформировал, что на вечер 24 ноября в Украине в 15 областях еще есть проблемы с водой.

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