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Президент УАФ побував на будівництві стадіону ФК "Інгулець"

Київ • УНН

 • 18465 перегляди

КИЇВ. 21 грудня. УНН. Президент клубу УПЛ “Інгулець” Олександр Поворознюк показав делегації УАФ на чолі з президентом Андрієм Павелком будівництво нової арени клубу. Про це повідомляє УНН з посиланням на YouTube-канал ФК “Інгулець”.

Президент УАФ побував на будівництві стадіону ФК "Інгулець"

“Мене дуже порадувало те, що я побачив. Коли будуються такі об’єкти в Україні — це майбутнє нашого футболу. Особливо було важливо побачити, наскільки враховані всі вимоги в будівництві. Я дуже вдячний президенту "Інгульця“, який особисто живе цим будівництвом. Я впевнений, що на таких людях будується ентузіазм щодо розвитку українського футболу. Потрібно ставити максимальні цілі, щоб на цьому стадіоні грали юнацькі та молодіжні збірні. Будемо робити все, щоб після відкриття цього стадіону вболівальники раділи і заповнювали трибуни на ігри своєї команди. "Інгульцю" бажаю пробитися в міжнародні турніри”, - сказав Павелко.

Про терміни здачі об’єкта інформації поки немає, але за результатами інспекції можна зробити висновки, що закінчення будівництва наближається до завершення.

Нагадаємо, як писав УНН, президент УАФ озвучив намір провести в Олександрії матчі юнацьких збірних.

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