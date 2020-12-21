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У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
4 апреля, 18:51 • 82728 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Президент УАФ побывал на строящемся стадионе ФК "Ингулец"

Киев • УНН

 • 18465 просмотра

КИЕВ. 21 декабря. УНН. Президент клуба УПЛ "Ингулец" Александр Поворознюк показал делегации УАФ во главе с президентом Андреем Павелко строительство новой арены клуба. Об этом сообщает УНН со ссылкой на YouTube-канал ФК "Ингулец".

Президент УАФ побывал на строящемся стадионе ФК "Ингулец"

"Меня очень порадовало то, что я увидел. Когда строятся такие объекты в Украине - это будущее нашего футбола. Особенно было важно увидеть, насколько учтены все требования в строительстве. Я очень благодарен президенту "Ингульца", который лично живет этим строительством. Я уверен, что на таких людях строится энтузиазм по развитию украинского футбола. Нужно ставить максимальные цели, чтобы на этом стадионе играли юношеские и молодежные сборные. Будем делать все, чтобы после открытия этого стадиона болельщики радовались и заполняли трибуны на игры своей команды. "Ингульцу" желаю пробиться в международные турниры", - сказал Павелко.

О сроках сдачи объекта информации пока нет, но по результатам инспекции можно сделать выводы, что окончание строительства близится к завершению.

Напомним, как писал УНН, президент УАФ озвучил намерение провести в Александрии матчи юношеских сборных.

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