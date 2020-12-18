Президент УАФ озвучил намерение провести в Александрии матчи юношеских сборных

Отмечается, что это первый визит президента УАФ в Александрию.

В своей речи Андрей Павелко отметил, что ФК “Александрия” является примером профессионального подхода к любимому делу, к менеджменту как внутри клуба, так и в других аспектах футбольной сферы.

Он также озвучил намерение провести в Александрии матчи юношеских сборных. Но важной предпосылкой для этого станет разрешение на допуск болельщиков на стадионы.

“У нас очень большое хозяйство — основная арена и ряд полей для тренировки нашей основной команды, достаточно хорошие условия для детского футбола. Хорошую базу имеет клуб „Аметист“. В планах — привести в порядок наш запасной стадион „Олимп“. У нас здесь своя аура, свое настроение, свои традиции и мы очень рады всегда, когда к нам приезжают гости.

Приятно отметить, что уровень чемпионата растет. Получить право играть с европейскими клубами становится все сложнее. Но в этом и есть вкус футбола”, — сказал по этому поводу Сергей Кузьменко, почетный президент ФК “Александрия”.

Андрей Павелко, в свою очередь, отметил, что УАФ будет работать над тем, чтобы последствия 2020 года были минимальными для футбольной жизни нашей страны.

“К сожалению, 2020 год выдался очень сложным, но мы смогли сохранить футбол, восстановить Чемпионат, даже вернуть болельщиков на отдельные туры. Сейчас задача клубов за зимний период провести селекционную работу, подготовиться к следующему кругу соревнований и стать сильнее.

УАФ будет работать над тем, чтобы последствия 2020 года были минимальными для футбольной жизни нашей страны. В 2021 год идем в хорошем настроении”, — сказал Павелко.

В конце встречи состоялось награждение выдающихся деятелей футбольного мира Кировоградской области.

Сергею Кузьменко была вручена медаль “За заслуги перед футболом Украины”.

Напомним, исполком УАФ принял решение о том, что сборная Украины проведет два первых домашних матча отбора на ЧМ-2022 во Львове.