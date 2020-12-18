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Президент УАФ озвучив намір провести в Олександрії матчі юнацьких збірних

Київ • УНН

 • 11571 перегляди

КИЇВ. 18 грудня. УНН. Сьогодні, 18 грудня, до олександрійського Дому Футболу з робочим візитом завітали президент Української асоціації футболу Андрій Павелко, перший віце-президент УАФ Вадим Костюченко та голова Кіровоградської обласної асоціації футболу Віктор Безсмертний, інформує сайт ФК “Олександрія”, передає УНН.

Президент УАФ озвучив намір провести в Олександрії матчі юнацьких збірних

Зазначається, що це перший візит президента УАФ до Олександрії.

У своїй промові Андрій Павелко зазначив, що ФК "Олександрія" є прикладом професійного підходу до улюбленої справи, до менеджменту як всередині клубу, так в інших аспектах футбольної сфери.

Він також озвучив намір провести в Олександрії матчі юнацьких збірних. Але важливою передумовою для цього стане дозвіл на допуск уболівальників на стадіони.

"У нас дуже велике господарство - основна арена і ряд полів для тренування нашої основної команди, досить гарні умови для дитячого футболу. Хорошу базу має клуб "Аметист". В планах - привести до ладу наш запасний стадіон "Олімп". У нас тут своя аура, свій настрій, свої традиції і ми дуже раді завжди коли до нас приїжджають гості.

Приємно зазначити, що рівень Чемпіонату зростає. Отримати право грати з європейськими клубами стає все складніше. Але в цьому і є смак футболу, " - сказав з цього приводу Сергій Кузьменко, почесний президент ФК "Олександрія".

Андрій Павелко, своєю чергою, зауважив, що УАФ працюватиме над тим, щоб наслідки 2020 року були мінімальними для футбольного життя нашої країни.

"На жаль, 2020 рік видався дуже складним, але ми змогли зберегти футбол, відновити Чемпіонат, навіть повернути вболівальників на окремі тури. Зараз задача клубів за зимовий період провести селекційну роботу, підготуватися до наступного кола змагань та стати сильнішими.

УАФ працюватиме над тим, щоб наслідки 2020 року були мінімальними для футбольного життя нашої країни. У 2021 рік йдемо у доброму настрої, " - сказав Павелко.

Наприкінці зустрічі відбулося нагородження видатних діячів футбольного світу Кіровоградщини.

Сергію Кузьменку було вручено медаль "За заслуги перед футболом України".

Нагадаємо, виконком УАФ прийняв рішення про те, що збірна України проведе два перших домашні матчі відбору на ЧС-2022 у Львові. 

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