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Збірна України проведе два перших домашні матчі відбору на ЧС-2022 у Львові

Київ • УНН

 • 9444 перегляди

КИЇВ. 18 грудня. УНН. У березні 2021 року розпочнеться відбірковий цикл на чемпіонат світу-2022 з футболу. У весняній частині кваліфікації збірна України проведе один виїзний матч проти Франції, а також два домашні поєдинки проти Фінляндії та Казахстану. Про це повідомляє офіційний сайт УАФ, передає УНН.

Збірна України проведе два перших домашні матчі відбору на ЧС-2022 у Львові

Матчі проти збірних Фінляндії та Казахстану пройдуть на "Арені Львів". Поєдинок з фінами відбудеться 28 березня 2021 року, а зустріч з Казахстаном - 31 березня.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Павелко запропонував повести два поєдинки національної збірної на "Арені Львів"

Як відомо, Україна потрапила до групи D, де крім Фінляндії і Казахстану також виступатимуть Франція і Боснія та Герцеговина.

Розклад збірної України в рамках відбору на ЧС-2022:

24.03.21. Франція - Україна (21:45)
28.03.21. Україна - Фінляндія (21:45)
31.03.21. Україна - Казахстан (21:45)
01.09.21. Казахстан - Україна (17:00)
04.09.21. Україна - Франція (21:45)
09.10.21. Фінляндія - Україна (19:00)
12.10.21. Україна - Боснія і Герцеговина (21:45)
16.11.21. Боснія і Герцеговина - Україна (21:45)

Як писав УНН, CAS зареєстрував апеляцію УАФ на рішення про технічну поразку в матчі зі Швейцарією. 

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