Збірна України проведе два перших домашні матчі відбору на ЧС-2022 у Львові

Матчі проти збірних Фінляндії та Казахстану пройдуть на "Арені Львів". Поєдинок з фінами відбудеться 28 березня 2021 року, а зустріч з Казахстаном - 31 березня.

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Як відомо, Україна потрапила до групи D, де крім Фінляндії і Казахстану також виступатимуть Франція і Боснія та Герцеговина.

Розклад збірної України в рамках відбору на ЧС-2022:

24.03.21. Франція - Україна (21:45)

28.03.21. Україна - Фінляндія (21:45)

31.03.21. Україна - Казахстан (21:45)

01.09.21. Казахстан - Україна (17:00)

04.09.21. Україна - Франція (21:45)

09.10.21. Фінляндія - Україна (19:00)

12.10.21. Україна - Боснія і Герцеговина (21:45)

16.11.21. Боснія і Герцеговина - Україна (21:45)

Як писав УНН, CAS зареєстрував апеляцію УАФ на рішення про технічну поразку в матчі зі Швейцарією.