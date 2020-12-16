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CAS зареєстрував апеляцію УАФ на рішення про технічну поразку України

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 грудня. УНН. Спортивний арбітражний суд Лозанни (CAS) зареєстрував апеляційну заяву УАФ на рішення дисциплінарного комітету УЄФА, яким Україні присудили технічну поразку у матчі зі Швейцарією, який не відбувся, передає УНН з посиланням на ua-football.

CAS зареєстрував апеляцію УАФ на рішення про технічну поразку України

У своїй апеляції УАФ вимагає, щоб оскаржуване рішення було скасоване, а матч або був переграний пізніше, або проведена процедура жеребкування.

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На даний момент судові процедури тривають - сторони обмінюються письмовими поданнями. Склад суддів буде призначено в найближчі дні.

Дата розгляду справи поки не повідомляється.

Як повідомляв УНН, 9 грудня УАФ подала заявку в Лозанну через рішення про техпоразку української збірної.

Відомо, що команда юристів української сторони складається з адвокатів, в тому числі, з Іспанії і Швейцарії.

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