CAS зареєстрував апеляцію УАФ на рішення про технічну поразку України
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. Спортивний арбітражний суд Лозанни (CAS) зареєстрував апеляційну заяву УАФ на рішення дисциплінарного комітету УЄФА, яким Україні присудили технічну поразку у матчі зі Швейцарією, який не відбувся, передає УНН з посиланням на ua-football.
У своїй апеляції УАФ вимагає, щоб оскаржуване рішення було скасоване, а матч або був переграний пізніше, або проведена процедура жеребкування.
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На даний момент судові процедури тривають - сторони обмінюються письмовими поданнями. Склад суддів буде призначено в найближчі дні.
Дата розгляду справи поки не повідомляється.
Як повідомляв УНН, 9 грудня УАФ подала заявку в Лозанну через рішення про техпоразку української збірної.
Відомо, що команда юристів української сторони складається з адвокатів, в тому числі, з Іспанії і Швейцарії.