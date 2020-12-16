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У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
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CAS зарегистрировал апелляцию УАФ на решение о техническом поражении Украины

Киев • УНН

 • 14954 просмотра

КИЕВ. 16 декабря. УНН. Спортивный арбитражный суд Лозанны (CAS) зарегистрировал апелляционное заявление УАФ на решения дисциплинарного комитета УЕФА, которым Украине присудили техническое поражение в несостоявшемся матче со Швейцарией, передает УНН со ссылкой на ua-football.

CAS зарегистрировал апелляцию УАФ на решение о техническом поражении Украины

В своей апелляции УАФ требует, чтобы оспариваемое решение было отменено, а матч либо был переигран позже, либо проведена процедура жеребьевки.

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На данный момент судебные процедуры продолжаются - стороны обмениваются письменными представлениями. Состав судей будет назначен в ближайшие дни.

Дата рассмотрения дела пока не сообщается.

Как сообщал УНН, 9 декабря УАФ подала заявку в Лозанну из-за решения о техпоражении украинской сборной.

Известно, что команда юристов украинской стороны состоит из адвокатов, в том числе, из Испании и Швейцарии.

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