CAS зарегистрировал апелляцию УАФ на решение о техническом поражении Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 16 декабря. УНН. Спортивный арбитражный суд Лозанны (CAS) зарегистрировал апелляционное заявление УАФ на решения дисциплинарного комитета УЕФА, которым Украине присудили техническое поражение в несостоявшемся матче со Швейцарией, передает УНН со ссылкой на ua-football.
В своей апелляции УАФ требует, чтобы оспариваемое решение было отменено, а матч либо был переигран позже, либо проведена процедура жеребьевки.
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На данный момент судебные процедуры продолжаются - стороны обмениваются письменными представлениями. Состав судей будет назначен в ближайшие дни.
Дата рассмотрения дела пока не сообщается.
Как сообщал УНН, 9 декабря УАФ подала заявку в Лозанну из-за решения о техпоражении украинской сборной.
Известно, что команда юристов украинской стороны состоит из адвокатов, в том числе, из Испании и Швейцарии.