Президент УАФ запропонував повести два поєдинки національної збірної на "Арені-Львів"

Тож, за його словами, він пропонує членам Виконкому УАФ підтримати пропозицію організувати поєдинки “Україна — Фінляндія” і “Україна — Казахстан” на “Арені Львів”.

“Футболістам головної команди України особливо важливо відчути цю неповторну енергетику стадіону в перших домашніх матчах відбору до ЧС-2022. Тому пропоную членам Виконкому УАФ підтримати погоджену з тренерським штабом пропозицію організувати поєдинок Україна — Фінляндія, який заплановано на 28 березня, а також матч Україна — Казахстан, який має відбутися 31 березня, на „Арені Львів“.

А ще дуже сподіваюсь, що обидві гри зможуть відвідати наші вболівальники, підтримка яких так важлива і необхідна команді Андрія Шевченка!”, — написав він.

Нагадаємо, Україна зберегла місце у топ-25 найсильніших рейтингу ФІФА.