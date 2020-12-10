Україна зберегла місце у топ-25 найсильніших рейтингу ФІФА

Збірна України у оновленому рейтингу ФІФА посідає двадцять четверту сходинку.

У порівнянні з попереднім рейтингом Україна зберегла свої позиції і має в активі 1521 бал.

Серед представників УЄФА "синьо-жовті" йдуть шістнадцятими.

Суперники збірної України у фінальному турнірі Євро-2020 посідають наступні сходинки: Нідерланди - 14, Австрія - 23, Північна Македонія - 65. Суперники підопічних Андрія Шевченка у відбірковому турнірі ЧС-2022 розташувались наступним чином: Франція - друга, Фінляндія - 54-а, Боснія і Герцеговина - 55-а, Казахстан - 122-й.

Найкращою збірною за версією ФІФА залишається Бельгія, замикає трійку Бразилія.

Як писав УНН, УАФ подала заявку до Лозанни через рішеня про техпоразку української збірної.

Інтереси України в CAS представлятимуть українські, іспанські та швейцарські юристи.

За словами генерального секретаря футбольної асоціації Юрія Запісоцького, Україна після вивчення мотивувальної частини рішення дисциплінарного комітету УЄФА "налаштована оптимістично".