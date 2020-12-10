Україна зберегла місце у топ-25 найсильніших рейтингу ФІФА
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. Міжнародна федерація футболу опублікувала оновлений рейтинг національних збірних, передає УНН.
Збірна України у оновленому рейтингу ФІФА посідає двадцять четверту сходинку.
У порівнянні з попереднім рейтингом Україна зберегла свої позиції і має в активі 1521 бал.
Серед представників УЄФА "синьо-жовті" йдуть шістнадцятими.
Суперники збірної України у фінальному турнірі Євро-2020 посідають наступні сходинки: Нідерланди - 14, Австрія - 23, Північна Македонія - 65. Суперники підопічних Андрія Шевченка у відбірковому турнірі ЧС-2022 розташувались наступним чином: Франція - друга, Фінляндія - 54-а, Боснія і Герцеговина - 55-а, Казахстан - 122-й.
Найкращою збірною за версією ФІФА залишається Бельгія, замикає трійку Бразилія.
Як писав УНН, УАФ подала заявку до Лозанни через рішеня про техпоразку української збірної.
Інтереси України в CAS представлятимуть українські, іспанські та швейцарські юристи.
За словами генерального секретаря футбольної асоціації Юрія Запісоцького, Україна після вивчення мотивувальної частини рішення дисциплінарного комітету УЄФА "налаштована оптимістично".