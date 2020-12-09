УАФ подала заявку до Лозанни через рішеня про техпоразку української збірної
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. Українська асоціація футболу надіслала до Спортивного арбітражного суду Лозанни заяву на оскарження рішення Апеляційного комітету УЄФА щодо скасованого матчу Ліги націй Швейцарія — Україна, який мав відбутися 17 листопада. Про це інформує сайт асоціації, передає УНН.
Минулого тижня УАФ отримала від дисциплінарного органу УЄФА мотивувальну частину цього рішення, відповідно до якого збірній України присуджено технічну поразку з рахунком 0:3 в скасованому матчі зі Швейцарією.
“Позиція Української асоціації футболу була однозначною ще до отримання повного тексту документу — ми будемо оскаржувати рішення Апеляційного комітету УЄФА в Лозанні, адже вважаємо, що не всім нашим аргументам було надано належну оцінку під час розгляду справи”, — наголосив генеральний секретар УАФ Юрій Запісоцьки.
Як писав УНН, за словами Мирона Маркевича, Суд у Лозанні тепер має продемонструвати, чи важливі ще спортивні принципи для світового футболу.