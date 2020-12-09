УАФ подала заявку в Лозанну из-за решения о техпоражении украинской сборной
Киев • УНН
КИЕВ. 9 декабря. УНН. Украинская ассоциация футбола направила в Спортивный арбитражный суд Лозанны заявление на обжалование решения Апелляционного комитета УЕФА касательно отмененного матча Лиги наций Швейцария — Украина, который должен состояться 17 ноября. Об этом сообщает сайт ассоциации, передает УНН.
На прошлой неделе УАФ получила от дисциплинарного органа УЕФА мотивировочную часть этого решения, согласно которому сборной Украины присуждено техническое поражение со счетом 0:3 в отмененном матче со Швейцарией.
“Позиция Украинской ассоциации футбола была однозначной еще до получения полного текста документа — мы будем обжаловать решение Апелляционного комитета УЕФА в Лозанне, ведь считаем, что не всем нашим аргументам было предоставлено надлежащую оценку при рассмотрении дела”, — подчеркнул генеральный секретарь УАФ Юрий Записоцкий.
Как писал УНН, по словам Мирона Маркевича, Суд в Лозанне теперь должен продемонстрировать, важны ли еще спортивные принципы для мирового футбола.