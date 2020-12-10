Украина сохранила место в топ-25 сильнейших рейтинга ФИФА
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. Международная федерация футбола опубликовала обновленный рейтинг национальных сборных, передает УНН.
Сборная Украины в обновленном рейтинге ФИФА занимает двадцать четвёртое место.
По сравнению с предыдущим рейтингом Украины сохранила свои позиции и имеет в активе 1521 балл.
Среди представителей УЕФА "сине-желтые" идут шестнадцатыми.
Соперники сборной Украины в финальном турнире Евро-2020 занимают следующие ступени: Нидерланды - 14, Австрия - 23, Северная Македония - 65. Соперники подопечных Андрея Шевченко в отборочном турнире ЧМ-2022 расположились следующим образом: Франция - вторая, Финляндия - 54-я, Босния и Герцеговина - 55-я, Казахстан - 122-ой.
Лучшей сборной по версии ФИФА остается Бельгия, замыкает тройку Бразилия.
Как писал УНН, УАФ подала заявку в Лозанну из-за решения о техпоражении украинской сборной.
Интересы Украины в CAS будут представлять украинские, испанские и швейцарские юристы.
По словам генерального секретаря футбольной ассоциации Юрия Записоцкого, Украина после изучения мотивировочной части решения дисциплинарного комитета УЕФА "настроена оптимистично".