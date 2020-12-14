Президент УАФ предложил повести два поединка национальной сборной на "Арене-Львов"

Поэтому, по его словам, он предлагает членам Исполкома УАФ поддержать предложение организовать поединки “Украина — Финляндия” и “Украина — Казахстан” на “Арене Львов”.

“Футболистам главной команды Украины особенно важно почувствовать эту неповторимую энергетику стадиона в первых домашних матчах отбора к ЧМ-2022. Поэтому предлагаю членам Исполкома УАФ поддержать согласованную с тренерским штабом предложение организовать поединок Украина — Финляндия, который запланирован на 28 марта, а также матч Украина — Казахстан, который должен состояться 31 марта, на „Арене Львов“.

А еще очень надеюсь, что обе игры смогут посетить наши болельщики, поддержка которых так важна и необходима команде Андрея Шевченко!”, — написал он.

Напомним, Украина сохранила место в топ-25 сильнейших рейтинга ФИФА.