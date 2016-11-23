Президент Туреччини може залишитися на посаді до 2029 року

Партія справедливості і розвитку, створена Р.Ердоганом, має намір представити законопроект про проведення референдуму по внесенню поправок до конституції країни, які дозволили б Р.Ердогану, за словами джерел, залишитися на посту президента до 2029.

За словами чиновником, згодом пост прем’єр-міністра в країні може бути скасований. На даний момент Р.Ердоган і його партія мають намір трансформувати Туреччину в президентську республіку. Найімовірніше, як зазначається, замість прем’єра у турецького президента з’явиться другий заступник.

Як повідомляв УНН, президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган за один день звільнив майже 16 тисяч державних чиновників і закрив сотні неурядових організацій, серед яких найбільші правозахисні об’єднання країни і ЗМІ.