Президент Турции может остаться на должности до 2029 года
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Президент Турции Реджеп Эрдоган имеет все шансы остаться у власти до 2029 года, чему поспособствуют возможные поправки к конституции, передает УНН со ссылкой на The Guardian.
Партия справедливости и развития, создана Р.Эрдоганом, намерена представить законопроект о проведении референдума по внесению поправок в конституцию страны, которые позволили бы Р.Эрдоган, по словам источников, остаться на посту президента до 2029.
По словам чиновников, впоследствии пост премьер-министра в стране может быть отменен. На данный момент Р.Эрдоган и его партия намерены трансформировать Турцию в президентскую республику. Скорее всего, как отмечается, вместо премьера у турецкого президента появится второй заместитель.
Как сообщал УНН, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган за один день уволил почти 16000 государственных чиновников и закрыл сотни неправительственных организаций, среди которых крупнейшие правозащитные объединения страны и СМИ.