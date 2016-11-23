Президент Турции может остаться на должности до 2029 года

Партия справедливости и развития, создана Р.Эрдоганом, намерена представить законопроект о проведении референдума по внесению поправок в конституцию страны, которые позволили бы Р.Эрдоган, по словам источников, остаться на посту президента до 2029.

По словам чиновников, впоследствии пост премьер-министра в стране может быть отменен. На данный момент Р.Эрдоган и его партия намерены трансформировать Турцию в президентскую республику. Скорее всего, как отмечается, вместо премьера у турецкого президента появится второй заместитель.

Как сообщал УНН, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган за один день уволил почти 16000 государственных чиновников и закрыл сотни неправительственных организаций, среди которых крупнейшие правозащитные объединения страны и СМИ.