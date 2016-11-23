Президент Туреччини: голосування в ЄП за призупинку переговорів не має жодного значення

При цьому він знову звинуватив Європу в потуранні "терористичним організаціям".

"Ми чітко давали зрозуміти, знову і знову, що ми дбаємо про європейські цінності більше, ніж у багатьох країнах ЄС, але ми не бачимо конкретної підтримки з боку західних друзів (...) Жодної з обіцянок не було дотримано", - сказав він.

За його словами, голосування, яке має відбутися в Європарламенті 24 листопада, "не матиме жодного значення в наших очах" незалежно від результату.

При цьому, як стверджує Р.Ердоган, вже саме голосування з цього питання є проявом того, що Європарламент стає на захист "терористичних організацій", які, за його словами, можуть вільно діяти в Європі, а чимало європейських країн "допомагають терористам та надають їм притулок".

Керівники двох найбільших фракцій Європарламенту 22 листопада закликали ЄС призупинити переговори з Туреччиною щодо членства в ЄС. Свої вимоги вони обгрунтували кадровими "чистками", які тривають у країні після невдалого путчу влітку 2016 року. Водночас голова дипломатії ЄС Федеріка Могеріні застерегла від такого кроку, зазначивши, що призупинення переговорів не принесе нікому користі.

Раніше президент Туреччини не виключив можливості відмови країни від курсу на євроінтеграцію на користь зближення з Шанхайською організацією співробітництва.