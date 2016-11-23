Президент Турции: голосование в ЕП за приостановку переговоров не имеет никакого значения

При этом он вновь обвинил Европу в попустительстве "террористическим организациям".

"Мы четко давали понять, снова и снова, что мы заботимся о европейских ценностях больше, чем во многих странах ЕС, но мы не видим конкретной поддержки со стороны западных друзей (...) Ни одно из обещаний не выполнили", - сказал он.

По его словам, голосование, которое должно состояться в Европарламенте 24 ноября, "не будет иметь никакого значения в наших глазах" независимо от результата.

При этом, как утверждает Р.Эрдоган, уже само голосование по этому вопросу является проявлением того, что Европарламент становится на защиту "террористических организаций", которые, по его словам, могут свободно действовать в Европе, а многие европейские страны "помогают террористам и предоставляют им убежище".

Руководители двух крупнейших фракций Европарламента 22 ноября призвали ЕС приостановить переговоры с Турцией о членстве в ЕС. Свои требования они обосновали кадровыми "чистками", которые продолжаются в стране после неудачного путча летом 2016 года. В то же время глава дипломатии ЕС Ф.Могерини предостерегла от такого шага, отметив, что приостановка переговоров не принесет никому пользы.

Ранее президент Турции не исключил возможности отказа страны от курса на евроинтеграцию в пользу сближения с Шанхайской организацией сотрудничества.