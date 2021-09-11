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Президент США в річницю атак 11 вересня закликав співгромадян до єдності

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 вересня. УНН. Президент США Джозеф Байден в суботу, 11 вересня, з нагоди 20-ї річниці резонансних терористичних актів закликав співвітчизників до єдності. Про це він заявив у своєму відеовиступі, поширеному у соціальних мережах, передає УНН.

Цитата

“Єдність — наша найбільша сила в той час, коли ми найбільш уразливі”, — заявив глава Білого дому, вказавши, що усвідомлення цієї обставини стало для нього основним уроком трагедії.

Справжнє почуття національної єдності, яке можна було побачити після дня терактів, проявляється дуже рідко, поскаржився глава Білого дому. “У наступні дні після 11 вересня ми всюди бачили героїзм”, — зазначив Байден. У той же час трагедія оголила “темні сторони людської натури — страх, злість, обурення і жорстокість по відношенню до американців-мусульманам — істинних і вірних послідовників мирної релігії”, вказав президент.

“Керуватись не демонстрацією сили, а силою прикладу”

Єдність не означає, що ми повинні вірити в одне й те саме, вказав Байден. При цьому глава Білого дому особливо наголосив на необхідності взаємної поваги і віри один в одного. Він закликав керуватися не демонстрацією сили, а силою прикладу.

Тим часом держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен нагадав про “виняткову солідарність” людей по всьому світу. У багатьох країнах небайдужі зібралися біля посольств і консульств США, молилися, співали і плакали, залишаючи написані від руки послання, квіти і свічки, зазначив глава американського Держдепартаменту.

Контекст

11 вересня виповнюється рівно 20 років з дня нападів бойовиків терористичного угрупування “Аль-Каїда” на будівлі Всесвітнього торгового центру в Нью-Йорку і міністерство оборони США у Вашингтоні. В результаті атак загинули майже 3000 осіб.

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