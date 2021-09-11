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Президент США в годовщину атак 11 сентября призвал сограждан к единству

Президент США в годовщину атак 11 сентября призвал сограждан к единству

Киев  •  УНН

 • 17005 просмотра

КИЕВ. 11 сентября. УНН. Президент США Джозеф Байден в субботу, 11 сентября, по случаю 20-й годовщины резонансных террористических актов призвал соотечественников к единству. Об этом он заявил в своем видеовыступления, распространенном в социальных сетях, передает УНН.

Цитата

“Единство — наша величайшая сила в то время, когда мы наиболее уязвимы”, — заявил глава Белого дома, указав, что осознание этого обстоятельства стало для него основным уроком трагедии.

Настоящее чувство национального единства, которое можно было увидеть после дня терактов, проявляется очень редко, пожаловался глава Белого дома. “В последующие дни после 11 сентября мы везде видели героизм”, — отметил Байден. В то же время трагедия обнажила “темные стороны человеческой натуры — страх, злость, возмущение и жестокость по отношению к американцам-мусульманам — истинных и верных последователей мирной религии”, указал президент.

“Руководствоваться не демонстрацией силы, а силой примера”

Единство не означает, что мы должны верить в одно и то же, указал Байден. При этом глава Белого дома особо подчеркнул необходимость взаимного уважения и веры друг в друга. Он призвал руководствоваться не демонстрацией силы, а силой примера.

Между тем госсекретарь США Энтони Блинкен напомнил о “исключительную солидарность” людей по всему миру. Во многих странах неравнодушные собрались у посольств и консульств США, молились, пели и плакали, оставляя написанные от руки послание, цветы и свечи, отметил глава американского Госдепартамента.

Контекст

11 сентября исполняется ровно 20 лет со дня нападения боевиков террористической группировки “Аль-Каида” на здания Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и министерство обороны США в Вашингтоне. В результате атак погибли почти 3000 человек.

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