Президент Сербії звинуватив у "тиску" західними інвестиціями у питанні Косово

Деталі

Пропозиція ЄС про нормалізацію відносин між Сербією і колишнім краєм Косово, яку підтримують Німеччина, Франція і США, була представлена Белграду і Приштині у вересні та грудні 2022 року. Хоча деталі нинішнього проєкту не підтверджено, вважається, що від Сербії вимагається прийняти незалежність Косова, не визнаючи її, і дозволити Косово приєднатися до міжнародних організацій, таких як ООН і ЄС.

Вучич сказав, що де-факто це стало планом і рамками для переговорів.

"Щоб люди розуміли, для нас у Європі не буде прогресу, якщо ми не будемо співпрацювати в цьому питанні", - заявив він.

Однак його коментарі не мають великого значення, оскільки громадська думка про членство в блоці залишається на рекордно низькому рівні, а більшість сербів вважають за краще залишатися поза блоком, зазначає видання.

Як повідомляється, підтримка членства в ЄС у Сербії невелика: більшість у 44% проти приєднання до блоку. Згідно з недавнім опитуванням Ipsos, лише 35% висловлюються за, а решта не впевнені. Опитування, проведене однією з провідних соціологічних контор країни, показало, що в серпні 2022 року лише 20% опитаних позитивно ставилися до ЄС.

Вучич також сказав, що дипломати ЄС і США попередили його, що, якщо він не прийме пропозицію, переговори з ЄС та інвестиції із Заходу будуть зупинені.

Що стосується того, чи поступиться Сербія вимогам, Вучич сказав, що необхідно почати розмову всередині суспільства, і голос парламенту і сербського народу має бути почутий.

З урахуванням того, що підтримка ЄС перебуває на низькому рівні, а питання Косово дуже важливе для сербів, малоймовірно, що стримувальний фактор у вигляді паузи в членстві в ЄС вплине на багатьох виборців, вказує видання.

Проте Вучич оголосив про парламентські консультації і сказав, що можуть бути дебати.

"Якщо вибір буде в ізоляції і санкціях на кшталт того чи іншого, і немає гірших санкцій, ніж виведення інвестицій, про що мені тричі говорили, або скажімо, ми приймаємо все й одразу і Косово в ООН, я за шлях компромісу, щоб якомога більше боротися", - сказав Вучич, додавши, що хоч компроміс необхідний, з "режимом Курті" він неможливий.