Президент Сербии обвинил в "давлении" западными инвестициями в вопросе Косово

Детали

Предложение ЕС о нормализации отношений между Сербией и бывшим краем Косово, которое поддерживают Германия, Франция и США, было представлено Белграду и Приштине в сентябре и декабре 2022 года. Хотя детали нынешнего проекта не подтверждены, считается, что от Сербии требуется принять независимость Косово, не признавая ее, и позволить Косово присоединиться к международным организациям, таким как ООН и ЕС.

Вучич сказал, что де-факто это стало планом и рамками для переговоров.

"Чтобы люди понимали, для нас в Европе не будет прогресса, если мы не будем сотрудничать в этом вопросе", - заявил он.

Однако его комментарии не имеют большого значения, поскольку общественное мнение о членстве в блоке остается на рекордно низком уровне, а большинство сербов предпочитают оставаться вне блока, отмечает издание.

Как сообщается, поддержка членства в ЕС в Сербии невелика: большинство в 44% против присоединения к блоку. Согласно недавнему опросу Ipsos, только 35% высказываются за, а остальные не уверены. Опрос, проведенный одной из ведущих социологических контор страны, показал, что в августе 2022 года только 20% опрошенных положительно относятся к ЕС.

Вучич также сказал, что дипломаты ЕС и США предупредили его, что, если он не примет предложение, переговоры с ЕС и инвестиции с Запада будут остановлены.

Что касается того, уступит ли Сербия требованиям, Вучич сказал, что необходимо начать разговор внутри общества, и голос парламента и сербского народа должен быть услышан.

С учетом того, что поддержка ЕС находится на низком уровне, а вопрос Косово очень важен для сербов, маловероятно, что сдерживающий фактор в виде паузы в членстве в ЕС повлияет на многих избирателей, указывает издание.

Тем не менее, Вучич объявил о парламентских консультациях и сказал, что могут быть дебаты.

"Если выбор будет в изоляции и санкциях типа того или иного, и нет худших санкций, чем вывод инвестиций, о чем мне трижды говорили, или скажем, мы принимаем все и сразу и Косово в ООН, я за путь компромисса, чтобы как можно больше бороться", - сказал Вучич, добавив, что хоть компромисс необходим, с "режимом Курти" он невозможен.