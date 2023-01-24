Президент Сербии обвинил в "давлении" западными инвестициями в вопросе Косово

$41.080.11
45.050.50
ukru
НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
18:32 • 19164 просмотра

НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

Эксклюзив
8 апреля, 14:05 • 72547 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
8 апреля, 13:48 • 116231 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

8 апреля, 12:22 • 115869 просмотра

Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский

Эксклюзив
8 апреля, 10:26 • 264988 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

8 апреля, 10:19 • 132880 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

8 апреля, 08:53 • 121563 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 371699 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 05:47 • 83643 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

7 апреля, 16:13 • 136401 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

−2°
2м/с
75%
Популярные новости

Сжег Mercedes стоимостью более 6,7 млн грн: в Киеве задержали водителя владелицы авто

8 апреля, 12:46 • 29370 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

8 апреля, 13:10 • 111220 просмотра

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

8 апреля, 14:40 • 76852 просмотра

ВСУ ударили по складам рф в Курской области: ликвидировано более 30 оккупантов

8 апреля, 15:37 • 16287 просмотра

“Кладут солдат батальонами”: в Ровенском ОТЦК отреагировали на скандальные заявления подполковника

19:17 • 12744 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 264988 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 292894 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 371699 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 347226 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 394581 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Михаил Федоров

Игорь Терехов

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Харьков

Китай

Днепропетровская область

Реклама
УНН Lite

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

8 апреля, 14:40 • 76855 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

8 апреля, 13:10 • 111222 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 130634 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 170357 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 79576 просмотра
Актуальное

Шахед-136

F-16 Fighting Falcon

Вашингтон Пост

YouTube

Форбс

Президент Сербии обвинил в "давлении" западными инвестициями в вопросе Косово

Киев • УНН

 • 902247 просмотра

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Президент Сербии Александар Вучич заявил во время выступления в понедельник вечером, что для Сербии не будет прогресса на пути к ЕС, если она не примет во внимание то, что он назвал "франко-германским" планом отношений с Косово, и что компромисс может быть единственным вариантом или инвестиции ЕС в страну прекратятся, сообщает Euractiv, пишет УНН.

Президент Сербии обвинил в "давлении" западными инвестициями в вопросе Косово

Детали

Предложение ЕС о нормализации отношений между Сербией и бывшим краем Косово, которое поддерживают Германия, Франция и США, было представлено Белграду и Приштине в сентябре и декабре 2022 года. Хотя детали нынешнего проекта не подтверждены, считается, что от Сербии требуется принять независимость Косово, не признавая ее, и позволить Косово присоединиться к международным организациям, таким как ООН и ЕС.

Вучич сказал, что де-факто это стало планом и рамками для переговоров.

"Чтобы люди понимали, для нас в Европе не будет прогресса, если мы не будем сотрудничать в этом вопросе", - заявил он.

Однако его комментарии не имеют большого значения, поскольку общественное мнение о членстве в блоке остается на рекордно низком уровне, а большинство сербов предпочитают оставаться вне блока, отмечает издание.

Как сообщается, поддержка членства в ЕС в Сербии невелика: большинство в 44% против присоединения к блоку. Согласно недавнему опросу Ipsos, только 35% высказываются за, а остальные не уверены. Опрос, проведенный одной из ведущих социологических контор страны, показал, что в августе 2022 года только 20% опрошенных положительно относятся к ЕС.

Вучич также сказал, что дипломаты ЕС и США предупредили его, что, если он не примет предложение, переговоры с ЕС и инвестиции с Запада будут остановлены.

Что касается того, уступит ли Сербия требованиям, Вучич сказал, что необходимо начать разговор внутри общества, и голос парламента и сербского народа должен быть услышан.

С учетом того, что поддержка ЕС находится на низком уровне, а вопрос Косово очень важен для сербов, маловероятно, что сдерживающий фактор в виде паузы в членстве в ЕС повлияет на многих избирателей, указывает издание.

Тем не менее, Вучич объявил о парламентских консультациях и сказал, что могут быть дебаты.

"Если выбор будет в изоляции и санкциях типа того или иного, и нет худших санкций, чем вывод инвестиций, о чем мне трижды говорили, или скажем, мы принимаем все и сразу и Косово в ООН, я за путь компромисса, чтобы как можно больше бороться", - сказал Вучич, добавив, что хоть компромисс необходим, с "режимом Курти" он невозможен.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира
Brent
$61.53
Bitcoin
$77,069.60
S&P 500
$5,035.61
Tesla
$228.59
Газ TTF
$36.23
Золото
$2,998.10
Ethereum
$1,474.25