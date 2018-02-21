Президент призначив Павла Букіна головою “Укроборонпрому”
Київ • УНН
КИЇВ. 21 лютого. УНН. Президент України Петро Порошенко підписав документ про призначення Павла Букіна новим головою “Укроборонпрому”. Про це він заявив під час представлення нового голови концерну, передає УНН.
“Український уряд цю кандидатуру (П.Букіна — ред.) підтримав, внесено сьогодні мені на пропозицію, і я щасливий оголосити, що підтримую пропозицію уряду. І підписую указ про призначення Павла Букіна генеральним директором державного концерну “Укроборонпром”, — заявив П.Порошенко.
Як повідомляв УНН, 13 лютого Президент звільнив Романа Романова з посади генерального директора державного концерну "Укроборонпром".